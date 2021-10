'Martiti della Benedicta': in classe solo i docenti non scioperanti

SERRAVALLE SCRIVIA - Difficoltà a garantire il servizio scolastico in seguito allo sciopero generale dichiarato da domani al 20 ottobre per tutti i settori pubblici e privati indetto dall'associazione sindacale Fisi (Federazione italiana sindacati intercategoriali).

Il dirigente dell’istituto comprensivo ‘Martiri della Benedicta’ di Serravalle Scrivia, Carlo Oneto, ha inviato una comunicazione ai genitori degli alunni per informarli di non lasciare i propri figli all’ingresso della scuola nelle mattine in cui è previsto lo sciopero (15, 18, 19 e 20 ottobre), senza essersi prima accertati dell’apertura del plesso, del regolare svolgimento delle lezioni e delle misure adottate per la riorganizzazione del servizio.

Nei giorni dello sciopero i docenti si recheranno ad accogliere gli alunni all'esterno degli edifici scolastici e potranno accedere a scuola solo le classi i cui i'prof' della prima ora di lezione non avranno aderito allo sciopero.

L’iniziativa si è resa indispensabile poiché non è stato possibile sondare le intenzioni del personale scolastico in merito all'adesione allo sciopero e, di conseguenza, fare previsioni attendibili sui servizi che la scuola di Serravalle Scrivia potrà garantire.