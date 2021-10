Como - Alessandria, in viaggio con i tifosi

ALESSANDRIA - Ritrovo alle 14.30, ma c'è chi è arrivato molto prima.

Perché è bello ritrovarsi, salire sul pullman, scoprire il compagno di posto, respirare quell'atmosfera unica della trasferta tutti insieme.

L'ultima volta c'era anche Enzino, "ma lui ha un seggiolino speciale, sempre con noi".

Il responsabile di ogni mezzo smista gli occupanti, misura la temperatura, ma si parla solo di Grigi - "hanno recuperato in tre, bene così" - del Como con cui la rivalità è di quelle radicate.

Emozionati, tanto, "su quel lago siamo andati molte volte, in C2 e C1. Oggi è la prima volta in B", sottolineano i più giovani. Non capo Mario, che c'era anche 47 anni fa, al debutto degli Ultras.

Motori accesi: si parte