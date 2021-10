'Quartieruzzi' in concessione per nove anni all'Usd Spinettese 2013

SPINETTA MARENGO - Nei giorni scorsi il centro sportivo comunale 'Quartieruzzi' di Spinetta Marengo è stato affidato in concessione novennale (fino al 19 ottobre 2030) all’Usd Spinettese 2013.

L’impianto, in disuso da diverso tempo, è inserito nel progetto “Marengo Hub da Periferia a Comunità - Innovare luoghi pubblici da includere e connettere cittadini e bisogni”: il piano permetterà la completa rigenerazione e riqualificazione dell’intero complesso. Pertanto, qualora nel corso della durata della concessione si verificassero le condizioni per procedere ai lavori di ristrutturazione, l’impianto verrà ripreso in consegna dal Comune per il tempo necessario alla realizzazione di tali lavori, per poi essere riconsegnato al concessionario Usd Spinettese 2013 per il proseguimento della gestione nel periodo residuo, fino al completamento della durata dell’affidamento della gestione.

Intanto, la società ha presentato una proposta di riqualificazione prevedendo la realizzazione di alcuni interventi come ad esempio il rifacimento del campo da calcio a 11 e la realizzazione di due campi da padel coperti e riscaldati, oltre ad alcune altre migliorie generali dell’impianto.

“Per la riqualificazione di questo centro - sottolinea l'assessore allo Sport, Piervittorio Ciccaglioni - oltre al progetto comunale 'Marengo Hub', più soggetti, insieme alla società sportiva, come i commercianti del sobborgo e alcuni volontari, si stanno adoperando affinché l’impianto ritorni ad essere un’eccellenza sul nostro territorio. Con l’avvio della concessione la struttura riprenderà vita e darà la possibilità a tantissimi giovani di effettuare dello sport. La riqualificazione del ‘Quartieruzzi’ è un segnale positivo non solo per Spinetta ma anche per tutta la città”.

"Finalmente una svolta per il centro sportivo del nostro sobborgo - aggiunge l'assessore al Patrimonio, Giovanni Barosini - Da anni ormai la struttura era in disuso, ora tornerà ad essere cuore pulsante del paese".