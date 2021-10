Vaccini: oggi in Piemonte oltre 18mila somministrazioni

ALESSANDRIA - Consueto appuntamento serale con i numeri della campagna vaccinale: oggi, giovedì 21 ottobre, più di 18mila persone hanno ricevuto il siero.

Nel dettaglio sono 18.759 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.469 è stata somministrata la seconda dose, a 9.256 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 580 i 12-15enni, 2.179 i 16-29enni, 1.864 i trentenni, 1.777 i quarantenni, 1.453 i cinquantenni, 485 i sessantenni, 252 i settantenni, 351 gli estremamente vulnerabili e 6.180 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.356.517dosi, di cui 2.897.126 come seconde e 148.802 come terze, corrispondenti all’88,6% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

Copertura vaccinale dell'80% per gli over 12

In Piemonte oltre l’85% delle persone con più di 12 anni ha aderito alla campagna vaccinale e di questi il 92% ha completato il ciclo con due dosi (circa l'80% se si considera la platea complessiva degli over12 piemontesi). Quasi 150 mila persone hanno già ricevuto anche la terza dose.

Ad oggi mancano all’appello circa 590 mila persone (di cui 149 mila over60). “È un dato in costante miglioramento se consideriamo che nelle ultime tre settimane hanno aderito più di 100 mila persone - spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Stiamo facendo tutto il possibile per continuare a incentivare la vaccinazione e per questo, da sabato 23 ottobre, i lavoratori che scelgono di vaccinarsi e sono in attesa della validazione del green pass, che per regola ministeriale avviene dopo 15 giorni dalla prima dose, potranno avere accesso gratuitamente al tampone negli hotspot delle Asl”. Le modalità per prenotare il tampone e accedere agli hotspot saranno pubblicate domani sul sito della Regione Piemonte.

Per ricevere il tampone gratuito sarà necessario aver già ricevuto la prima dose.

Dettaglio età non aderenti

288 mila hanno tra i 30 e 59 anni, l’età centrale a livello lavorativo, a cui si aggiungono circa 60 mila ventenni e 75 mila sessantenni. Fuori dalle età lavorative ci sono anche 45 mila Settantenni e 28 mila Over80 e 93 mila studenti tra i 12 e i 19 anni (sono gli ultimi ad aver iniziato le vaccinazioni, ma con una percentuale di adesione alta di oltre il 70%. Un dato che si riflette sulla buona situazione a scuola rispetto allo scorso anno, grazie anche all’adesione alla vaccinazione del personale scolastico che in Piemonte è del 94%).

Il Piemonte prosegue in zona bianca

Nella settimana 11-17 ottobre, in Piemonte, il numero dei nuovi casi segnalati cresce, ma rispetto alla settimana precedente si riducono lievemente il numero dei focolai e l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi, che resta inferiore a 1 e passa da 0.93 a 0.91. La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1%.

Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari (per entrambi 3%). Il valore dell’incidenza (33,14 casi ogni 100 mila abitanti ad oggi) e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.