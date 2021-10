Covid, rallenta la crescita dei casi

OVADA - Proseguiranno oggi le operazioni di sanificazione disposte dal comune di Ovada nelle aule, negli uffici e negli spazi comuni della scuole Damilano e Giovanni Paolo II. “Lavoriamo – chiarisce Giosiana Barisione, preside dell'Istituto Pertini che comprende le scuole cittadine – in stretta collaborazione con autorità sanitarie e sindaco con l'obiettivo di poter riprendere le lezioni regolarmente lunedì”. Dell'operazione si stanno occupando imprese già coinvolte da Palazzo Delfino in altri casi. “Un accorgimento in più – aggiunge il sindaco Paolo Lantero – Per il resto attendiamo le decisioni delle autorità sanitarie”.

Crescita rallentata

Anche nella giornata di ieri il sindaco ha rinnovato il suo appello alla prudenze. Alle 8.00 di questa mattina erano 36 i casi di positività, un'ulteriore crescita rispetto alla giornata di ieri. Il numero è raddoppiato in tre giorni anche se il ritmo sta rallentando. Sempre molto alto il rapporto tra casi effettivi e totale della popolazione. Una scenario comunque atteso dal Sisp, servizio di igiene pubblica che lavora per monitorare la situazione. Sostanzialmente stazionari i paesi limitrofi.