Jbm: "A viso aperto contro Cantù"

CASALE MONFERRATO – “A viso aperto” contro la corazzata Cantù. La Novipiù Jbm di coach Andrea Valentini riceve la capolista (coabitazione con Udine e Mantova) San Bernardo per la quarta giornata del campionato di Serie A2 Lnp Old Wild West.

Match ad alto livello di difficoltà per i rossoblù che, nonostante tre assenze pesanti provano a fare l’impresa. “Cantù è una squadra costruita per vincere che non nasconde le proprie ambizioni – spiega il coach rossoblù- . Giocheremo a viso aperto, senza paura e cercando di limitare il contropiede e la coppia Allen-Johnson».

Qui Casale Monferrato

“Incontriamo una delle tre squadre più forti del campionato – analizza il vice allenatore Stefano Comazzi -. Hanno dei chiari punti di riferimento in attacco nella coppia Allen e Johnson, attorniata da giocatori di esperienza. Proveremo a fare un’altra partita di grande orgoglio davanti ai nostri tifosi, cercando di dare il meglio che possiamo”.

Sul fronte giocatori le idee di Fabio Valentini. “Cantù è una squadra che quest’estate è stata allestita con ambizioni molto chiare. Faremo di tutto per ripetere la prestazione di domenica scorsa ad Orzinuovi e venderemo cara la pelle sul nostro campo”.

Qui Cantù

Massima allerta sulla supercoppia di Cantù formata da Trevor Allen e Robert Johnson, da cui arriva oltre il 50% dei punti. Cantù è squadra strutturata per il salto di categoria con un forte gruppo italiano con Stefanelli, Bucarelli, Da Ros, Cusin, Severini… “La partita contro Monferrato va affrontata con il piglio di una squadra che vuole dare consistenza a sé stessa – avverte Sodini - . Dovremo limitare al massimo gli errori e avere atteggiamento, coinvolgimento ed equilibrio”.

Obiettivi chiari anche per Matteo Da Ros: “La nostra forza è quella di avere diversi interpreti che, nel corso di una partita, possono fare la differenza per ottenere i due punti. Questo dovrà essere il nostro mood per affrontare al meglio la trasferta di Casale Monferrato, da cui dovremo tornare con un’altra vittoria e con altre importanti conferme”.

Pre-Partita

NOVIPIÙ JB MONFERRATO- SAN BERNARDO CANTU’

Dove: PalaFerraris, Casale Monferrato.

Quando: domenica 24 ottobre, ore 18.

Arbitri: Wassermann, Spessot, Attard.

Come seguirla: In diretta streaming su Lnp Pass in abbonamento. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Per Casale Monferrato out Luca Valentini, Matteo Formenti e Penny Williams. In vista del match il club lanciato un pacchetto promozionale per le prossime tre gare. Per Cantù recuperati Lorenzo Bucarelli e Francesco Stefanelli (contusione a un dito di una mano).