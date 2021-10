Ilaria Bergaglio, che bis all'Ecomaratona

ALBA - Un anno fa era stata la gara della ripartenza e Ilaria Bergaglio, dopo un lungo stop per la pandemia e i problemi (risolti) ai tendini, aveva conquistato la vittoria all'Ecomaratona del Barbaresco, prima tappa di una stagione esaltante per la portacolori dell'Atletica Novese, ormai una specialista, a livello nazionale, sulle lunghe distanze

Oggi Bergaglio concede il bis e lo fa con un crono eccezionale, 3h11'31'', che significa 4'32'' a chilometro. Percorso duro, molto selettivo, con cambi di pendenza e tratti in cui anche camminare era impegnativo. Ilaria si supera, correndo sempre al fianco di Fabrizio Lavezzato, anche lui alfiere della Novese, al traguardo staccato di 5'', terzo nella categoria Sm 45 - 50. Bergaglio regina sul tracciato che si snoda sulle colline della Langhe, toccando Barbaresco e Neive.

I progressi sono nettissimi, rosicchiati oltre 15 minuti rispetto allo scorso anno: primo posto nella classifica femminile e 9° assoluto. E, anche, titolo regionale nella specialità 'ecomaratona'.