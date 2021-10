Tifosi, iscrizioni per la trasferta a Monza

ALESSANDRIA - Nel cuore, e negli occhi, c'è ancora la vittoria sul Crotone, la testa, squadra e sostenitori,è già al prossimo impegno casalingo, con il Frosinone (giovedì, alle 18, prevendita che aprirà a breve), ma i tifosi stanno organizzando la trasferta a Monza del 1° novembre.

Il Centro Coordinamento Grigi Club raccoglie le adesioni per i pullman, ritrovo alle 12 e partenza alle 12.30 da piazza Perosi, il costo è 15 euro. C'è tempo fino a giovedì 28 per iscriversi, telefonando al 3389065045, oppure rivolgendosi ai negozi Corner (via Modena 16) e L'Amico Fruttaio (piazza Marconi 26). Per chi lo richiede, il Coordinamento può anche acquistare e fornire il biglietto d'ingresso al 'Brianteo'.

Anche la Nord viaggerà in pullman: prenotazioni aperte, mercoledì, dopo le 21, al bar de La Boccia (punto d'incontro dei Supporters 99), scrivendo una email a supporters1999@virgilio.it o inviando un messaggio privato sulla pagina facebook dei Supporters.