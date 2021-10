Alessandria - Frosinone: "Avversario tosto"

ALESSANDRIA - Moreno Longo ha ancora qualche ora a disposizione per decidere se domani, contro il Frosinone (ore 18, la prevendita continua e ci sono posti in tutti i settori), Prestia potrà riprendere il suo posto dall'inizio, e anche la fascia da capitano, oppure se Mantovani, che bene ha fatto contro il Crotone, con ritrovata personalità e solidità, merita la conferma nella linea arretrata.

I nodi maggiori sono a centrocampo, in attacco, con lo stop pesante a Marconi, Corazza si candida per giocare di nuovo dall'inizio, come anche Kolaj, perché per un atteggiamento propositivo la sua rapidità, anche la sua 'sfrontatezza' agonistica, servono.

Tutti disponibili per Grosso

E il Frosinone? Fabio Grosso ha abituato a far ruotare molto gli interpreti. Recupera Ricci, che ha spoerato l'affaticamento muscolare del dopo Ascoli, e anche Rodhen. Non parla di turn over, anche se "l'ultima gara è stata molto dispensiosa", e ha bisogno di uomini che garantiscano "energia e benzina per giocare al massimo". Con una avversaria che il campione del mondo considera tosta, complicata da affrontare, scorbutica e, comunque, reduce da due successi interni consecutivi.

Dirige Francesco Cosso, di Reggio Calabria, alla sua prima stagione nella Can A e B, finora utilizzato solo in B. La prima partita fischiata, in campionato, è stata Pisa - Alessandria. Poi Benevento - Cittadella e Cremonese - Ternana: le squadre di casa hanno sempre vinto.