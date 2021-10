Casale aggiunge ancora: ecco Perez Moreno

CASALE - Il Casale deve avere un conto aperto con il Pont Donnaz: prima lo batte in campionato e poi fa firmare uno dei giocatori della formazione valdostana.

Guillermo Perez Moreno cambia maglia: lascia quella della squadra allenata da Cretaz e veste il nerostellato, subito a disposizione di Marco Sesia e già utilizzabile contro la Lavagnese in trasferta.

Classe 1987, centrocampista, Perez Moreno, di Murcia, cresce nelle giovanili del Valencia e resta in Spagna fino al 2012, giocando nel Valencia Mestalla, Deportivo B, Sporting Gjon B e Albacete. Poi si trasferisce in Grecia, al Veria, nella massima serie, 29 presenze e tre reti nella prima stagione, nella seconda una sola partita per la rottura del legamento crociato.

Mezzo campionato al Panthrakikos, a gennaio scende di categoria nel Lamia. A fine anno dovrebbe passare all'Aris Salonicco, ma il club fallsice e il giocatore resta fermo un anno e riprte poi dall'Italia, con il Borgosesia, nel 2016 - 17. L'anno dopo è al Gozzano, con cui conquista la promozione in C, ma resta in quarta serie nel campionato successivo, al Lecco. Le tappe successive sono Legnano e, l'anno scorso, Casatese (21 presenze). In estate l'accordo con il Pont Donnaz, con cui ha giocato, però, una sola gara: ora inizia la nuova avventura a Casale.