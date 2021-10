Fiamme in discarica, sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco

CASTELCERIOLO - ORE 23.20 - L’incendio ora è sotto controllo, circoscritto e domato.

I Vigili del Fuoco stanno procedendo allo sbancamento del materiale, un’operazione che richiederà ancora qualche ora.

Mentre i pompieri stanno lavorando nell’area colpita dalle fiamme, l’Arpa sta effettuando campionamenti per capire se nell’area siano finiti inquinanti.

Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato le fiamme. L’allarme è scattato nella stessa area dell’incendio dell’agosto scorso.

ORE 23 - Un incendio è divampato nel settore dell'indifferenziata della discarica di Castelceriolo. Non è ancora stata appurata la natura del rogo, sul luogo diversi automezzi dei pompieri, la Polizia e i tecnici dell'Arpa.

L'incendio è visibile a molti chilometri di distanza, come si evince da questo video, che ci ha inviato un lettore, girato dall'autostrada. Non è il primo incendio che divampa all'interno dell'impianto: l'ultimo poche settimane fa.

ORE 22.15 - Le fiamme sarebbero divampate nel settore dell’indifferenziata. Sul posto sono intervenuti, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, anche Polizia e Arpa.

Nelle ceneri presenti diossine inferiori ai limiti, ma non sono state cercate nell'aria Per Arpa quel tipo di rilevazione non compatibile con la durata (breve) dell'incendio. Ma restano quesiti senza risposta

Al momento sono si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo. I tecnici dell’Agenzia per la protezione ambientale stanno valutando la situazione per quanto di loro competenza.

ORE 21.50 - Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Castelceriolo dove sono divampate le fiamme in discarica.

Non si conoscono, al momento, altri particolari. Le operazioni sono in corso. Le fiamme si vedono a distanza, così come una imponente colonna di fumo.