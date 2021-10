Bertram e Autosped insieme per l'Airc

TORTONA - Insieme in campo per l'Associazione italiana ricarce sul cancro e per la prevenzione e la cura del tumore al seno.

Oggi una giornata speciale: Bertram Derthona e Autosped Castelnuovo saranno testimonial nelle due gare, i leoncelli alle 20, al Palaenergica PalaFerraris contro i campioni d'Italia della Virtus Bologna (ore 20, tutto il palazzo colorato di rosa) e le giraffe, capoliste nel girone nord della A2, a Carugate (20.30).

Atlete ed atleti e i due staff indosseranno, all'ingresso in campo, una speciale thsirt, realizzata da Lumicon, partner del Derthona, e la spilletta Airc, con il fiocco rosa, per sensibilizzare sulla prevenzione e sulla ricerca sul tumore alla mammella, oggi la principale causa di morte per le donne.

Le due società hanno aderito alla campagna #nastrorosaAirc, confermando la grande sensibilità e il forte messaggio che lo sport può lanciare.

Di sport e giovani i due club hanno parlato anche giovedì sera, a SporTiAmo, evento con Bartocci, Tavernelli, Zara, Pavia, Rulli, la dottoressa Grassi e Alice Pedrazzi, a Castelnuovo in cui sono state premiate le Under 14 vincitrici dello scudetto 3 contro 3, Rebecca Catto, Giulia Mambretti, Alessia e Giulia Melucci, e il loro allenatore Franco Balduzzi.