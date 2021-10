Monza - Alessandria: già oltre 400 tifosi al 'Brianteo'

ALESSANDRIA - Oltre 400 biglietti venduti nel settore ospiti (l'unico in cui i tifosi alessandrini possono acquistarli) per Monza - Alessandria del 1° novembre.

Disponibili poco meno di 100 per raggiungere quota 508, la capienza massima attuale. E c'è tempo fino a domani sera per acquistarli in prevendita (12.50 euro), sul sito di Vivaticket o nei punti del circuito.

Sarà la presenza record, per ora, della stagione, uno spicchio di grigio intenso nello stadio dei brianzoli

Ancora disponibili alcuni posti (non molti) nel secondo pullman sia del Centro Coordinamento Grigi Club (che può emettere anche i tagliandi di ingresso), telebonando al 3389065045, sia con la Nord (contattando, anche su facebook, i Supporters 99).

Domani rifinitura

Le due squadre sosterranno domani la rifinitura. Per l'Alessandria sarà Longo a fare il punto su recuperi e assenze, e scelte tattiche, nel pomeriggio.

Nel Monza Ciurria e Valoti hanno svolto solo una parte della seduta di questa mattina con i compagni, e Stroppa deciderà domani sul loro impiego. Lavoro differenziato per Mota Carvalho