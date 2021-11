I tifosi con i Grigi. Oltre ogni risultato

MONZA - Sono arrivati con quattro pullman e decine di macchine, hanno preso posto in quello spicchio dell'UPower Stadium rimesso a nuovo, in cui qualcuno si è, però, scordato del settore ospiti, relegato in un angolo e in condizioni 'precarie'.

Hanno cantato, sotto una pioggia insistente, fin da quando hanno messo piede sui gradoni, hanno chiamato la squadra sotto alla fine del riscaldamento per incitarla, non hanno mai smesso di fare cori.

Hanno applaudito chi dà tutto, nonostante limiti che in categoria si vedono a occhio nudo.

Il valore dell'Alessandria, mai come in questo momento, sono i tifosi: a Monza si sono fatti sentire, perché chi dà il 110 per cento in campo merita di avere il popolo grigio sempre a fianco.