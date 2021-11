Donna scomparsa: è stata vista l'ultima volta al Cristo

ALESSANDRIA - Di lei non si hanno più notizie da mercoledì, quando è stata vista per l'ultima volta nel quartiere Cristo, precisamente in corso Acqui. L'annuncio della scomparsa di Annamaria Caltabellotta, 52 anni, è stato dato dai familiari che vivono ad Alessandria, un tam tam che ha radunato decine di persone intorno alla notizia.

La donna, infatti, è residente a Pisa (dove non è rientrata), ma spesso viene in città per trovare i parenti: nel pomeriggio di oggi anche la denuncia ai Carabinieri del Cristo ma del caso si sta occupando anche la Polizia. Attivate tutte le procedure previste in casi del genere, compresa la localizzazione dello smartphone: l'ultima traccia è ad Alessandria, ma da quel momento la donna avrebbe spento il cellulare.