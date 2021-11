La casalese Gaia Evangelisti rappresenterà il Piemonte nel Gran Premio delle Regioni

VERONA - C’è anche la diciasettenne casalese Gaia Evangelisti fra gli atleti che entreranno a far parte della squadra rappresentativa del Piemonte che parteciperà al Gran Premio delle Regioni Under 21 della Fise (Federazione Italiana Sport Equestri) - che si svolgeranno nel prossimo fine settimana a Verona - avendo superato le selezioni svoltesi a Tortona e Abbadia Alpina nel mese di ottobre, coordinate dal selezionatore del comitato regionale, colonnello Salvatore Oppes.

Gaia ha conseguito un ottimo risultato nella categoria 125 su 'Up and Down', grazie alla sapiente guida nell'allenamento dell’istruttore federale Italo Bianco della Scuderia Le Due Querce di Bosco Marengo.

Toccherà quindi alla studentessa dell'istituto Sobrero di Casale (dove aderisce al progetto didattico sperimentale 'studente - atleta') l’onore di rappresentare la propria regione insieme ad Anastasia Bianco, Alice de Filippi, Alberta Stano e Cloe Zucca.