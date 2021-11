Alessandria - Ternana, obiettivo riscatto

ALESSANDRIA - Un difensore, Moreno Longo, contro un attaccante, Cristiano Lucarelli. Nella precedente vita calcistica. Epppure non c'è nessuno lontano dall'idea di un calcio prudente come l'allenatore dei Grigi.

La sua Alessandria deve sempre fare la gara, anche contro chi ha qualità e velocità dalla metacampo in su, come la Ternana.

Due squadre con un obiettivo condiviso, che per i padroni di casa significa accorciare sul gruppetto poco sopra, in cui c'è pure, solo un punto in più, anche il Cosenza, che ha perso in casa, nell'anticipo, il derby con la Reggina (0-1).

Formazione quasi imposta per Longo, perché non recupera nessuno degli infortunati e si aggiunge anche Mantovani. Le scelte sulle fasce e in attacco sono determinanti. Tre giocatori sono in partenza per le nazionali: Alessandro Russo nell'Under 21 di Nicolato, Tommaso Milanese ed Edoardo Pierozzi nell'Under 20 che giocherà due gare dell'Otto Nazioni.

Lucarelli ha tenuto l'ultimo allenamento lontano dagli sguardi di tutti, ma l'infortunio a Capone, titolare annunciato, è una delle certezze (insieme al lungo ko per Capuano), unita alla volontà di dare fiducia a tutti gli uomini che hanno perso con il Como, pagando l'errore dal fischetto di Donnarumma.

Dirige Giacomo Camplone, 32 anni, primo fischietto di Pescara a dirigere in A, il 13 marzo 2021, in questa stagione tre gare in B, una vittoria, un pareggio e una sconfitta per le squadre di casa, e una in A, Verona - Spezia 4-0. A proposito di arbitri: il vicepresidente della Ternana è l'ex fischietto Paolo Tagliavento.

Le probabili formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Beghetto; Chiarello, Corazza, Kolaj. A disp.: Crisanto, Russo, Lunetta, Arrighini, Benedetti, Orlando, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Palombi, Pellegrini, Celesia. All.: Longo

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Sorensen, Boben, Martella; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Donnarumma. A disp.: Krapikas, Ghiringhelli, S.Diakité, Kontek, Celli, Agazzi, Koutsoupias, Paghera, Salzano, Peralta, Mazzocchi, Pettinari. All.: Lucarelli