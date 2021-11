Alessandria - Ternana, decide Donnarumma

ALESSANDRIA - Due gol, il secondo dopo che il Var ha cancellato il pareggio di Chiarello.

Poteva essere una gara diversa? Doveva, ma l'uno - due di Donnarumma fotografa i valori di oggi. Troppo divario, che l'impegno non riesce a bilanciare. La squadra lotta, fino alla fine, ma è leggera, concede centimetri e chili a qualunque avversario. Non basta stazionare nell'area avversaria per un'ora abbondante: alla Ternana bastano due discese per segnare. la differenza soprattutto è lì, nella qualità davanti

E' il leit motiv: cambiano i moduli delle altre squadre, la fatica rsta. Di più cosa chiedere a questi uomini che danno tutto, spinti dai loro tifosi? Nulla. La domanda è un'altra: perché aver investito tanto in quasi nove anni, per poi non dare a un tecnico, che la categoria la conosce, gli uomini per affrontarla? Dalla risposta dipende il presente e dipenderà il futuro.

Le scelte

Accorciare o allungare. E' il tema della sfida della 12esima giornata, Alessandria che insegue, Ternana che è poco sopra.

Longo sceglie la gioventù a destra, con Pierozzi (fresco di convocazione nell'Italia Under 20) al posto di Mustacchio, e l'esperienza a sinistra, con Beghetto. In attacco la spunta Chiarello e, di fatto, sono gli stessi interpreti della gara con il Crotone

La Ternana è la stessa di sei giorni fa, unico cambio, obbligato, Boben al posto di Capuano out per 40 giorni. E out anche Ghiringhelli, fino alla vigilia in ballottaggio con Defendi: ha lasciato il ritiro per essere vicino alla compagna.

ALESSANDRIA - TERNANA 0-2



Marcatori: pt 15' e 41' Donnarumma.



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

45' Quattro minuti di recupero

42' Progressione centrale di Palombi, che preferisce la soluzione personale a non coinvolge Arrighini libero

41' Occasione gol per l'Alessandria, sul cross di Mustacchio, Celli salva sulla linea

35' Palombi si presenta con una conclusione, che impegna Iannarilli in presa alta. Longo sposta Mustacchio a sinistra

34' Ultime due sostituzioni: dentro Palombi e Lunetta, per Milanese e Beghetto

32' Grande parata di Iannarilli, in volo, di pugno, sulla conclusione di Chiarello

31' Colpo di testa di Di Gennaro, Iannarilli blocca sulla linea

19' Altri due cambi: fuori Kolaj e Corazza, dentro Orlando e Arrighini

18' Salvataggio di Corazza sulla linea sul colpo di testa di Sorensen

8' Primo cambio: dentro Mustacchio per Pierozzi

3' Va giù in area Corazza, nel contrasto con Boben. Per l'arbitro tutto regolare

1' Avvio ritardato per un problema alla rete nella porta sotto la sud. Nessun cambio

Primo tempo

C'è la rabbia per un gol annullato (per un fuorigioco che è il Var a segnalare), ma c'è anche un divario tra le due squadre, di contenuti tecnici, evidente. Il coraggio, il senso dell'appartenza servono, sono importanti, ma non fanno classifica: leggerezza in avanti, troppa, tanto da non riuscire a impensierire due centarli lenti. Ci vuole altro: l'Alessandria sta pagando lo scotto di una categoria che non aveva mai frequentato, da affrontare con altra consistenza, in tutti i reparti.

45' Due minuti di recupero

41' Secondo gol della Ternana: ancora una apertura di Falletti, per Partipilo, sul secondo palo per il colpo di testa di Donnarumma

34' GOOOL Alessandria: segna ancora Chiarello, che riprende la conclusione di Corazza repinta da Iannarilli. Ma c'è una posizione irregolare di Corazza, segnalata dal Var, il livornese Banti

30' Progressione di Milanese, due dribbling e conclusione che Iannarilli blocca

28' Sponda di Chiarello per Kolaj, ma il tiro è ciabattato sul fondo

25' sul cross di Pierozzi da destra la difesa libera a fatica, la palla taglia l'area e nessuno riesce ad intervenire

24' Grande recupero di Casarini su Partipilo e poi su Falletti

15' Ternana in vantaggio: gran palla di Falletti per Donnarumma, che si incunea tra Parodi e Di Gennaro e inventa un pallonetto

12' Gran controllo di Pierozzi in area, il diagonale è respinto

8' Adesso l'Alessandria ha più fiducia e cerca inserimenti sfruttando la rapidità. E per poco Corazza non sfrutta una uscita troppo leggera

2' Primo giallo: a Beghetto, che atterra Partipilo nel cerchio di centrocampo, su una ripartenza della Ternana, molto aggressiva in avvio

1' Corazza prende in velocità Sorensen, ma sulla linea di fondo non riesce a crossare

1' Calcio d'inizio della Ternana

Le formazioni

Alessandria (3-4-3):Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi (8'st Mustacchio), Casarini, Milanese (34'st Palombi), Beghetto (34'st Lunetta); Chiarello, Corazza (19'st Arrighini), Kolaj (19'st Orlando). A disp.: Crisanto, Russo, Benedetti, Speranza, Palazzi,Gerace, Celesia. All.: Longo

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (29'st S.Diakite), Sorensen, Boben, Martella (22'st Celli); Proietti, Palumbo; Partipilo (37'st Agazzi), Falletti, Furlan /37'st Salzano); Donnarumma (22'st Mazzocchi). A disp.: Vitali, Krapikas, Kontek, Paghera, Peralta,Pettinari, Koutsoupias. All.: Lucarelli

Arbitro: Camplone di Pescara

Assistenti: Massara di Reggio Calabria e Di Giacinto di Terano, quarto ufficiale Di Cicco di Lanciano. Var Banti di Livorno, assistente Var Vecchi di Lamezia

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 2300 circa (1268+930) Ammoniti: Beghetto, Partipilo. Sorensen, Agazzi per gioco falloso. Angoli: 8-3 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st 4'