La Bertram vuole lanciarsi a Napoli

TORTONA - Bertram a Napoli per il posticipo (ore 20.45) che chiude la settima giornata del campionato di Serie A Lba Unipol Sai. La prima sfida di campionato tra le due neopromosse: Tortona quota 6 punti reduce dall’inebriante vittoria sulla Virtus Bologna; Napoli (che è l’altra squadra del campionato che è riuscita a battere i campioni d’Italia) che arriva invece dalla beffa di Trieste. Tortona prova a prendere slancio dalla sfida per proiettarsi in alto.

Qui Napoli

La Gevi che ha perso il suo leader Josh Mayo (rientrato negli Usa per problemi familiari) che ha appena accolto il sostituto Jeremy Pargo (Nba ed Eurolega in carriera) ed è alla ricerca di nuovi equilibri di gioco. Il nuovo Usa non sarà ancora in campo e quindi coach Stefano Sacripanti avrà a disposizione gli stessi giocatori dell’ultima partita di campionato. Napoli reduce della beffa nel finale di Trieste che dovrà essere brava ad incanalare nel modo gusto la rabbia per provare a ripartire subito. Un fattore potrà essere il pubblico del PalaBarbuto (2/3 in casa per gli azzurri).

Qui Tortona

Gestire al meglio l’inebriante successo con la Virtus Bologna per svoltare definitivamente nella stagione. Questo il focus della Bertram che dovrebbe recuperare Jamar Sanders (assente con Bologna). Coach Marco Ramondino analizza così l’avversario: «Napoli è una squadra con un potenziale fisico e atletico molto elevato. Rispetto a noi ha in diverse posizioni dei giocatori con taglia importante e con grosso impatto atletico. Dal punto di vista tecnico è molto brava ad attaccare l’area in diversi modi. Noi dobbiamo essere molto focalizzati su noi stessi. Abbiamo visto in questa prima parte di stagione come la partita possa prendere repentinamente una direzione o l’altra. Quindi è importante essere continuo dentro la partita.

Luca Severini probabilmente tornerà in campo dopo l’esclusione dell’ultima gara. “A nessuno piace non giocare. Mi è dispiaciuto ma sono contento che la squadra abbia vinto. Ma non c’è nessun caso. Napoli è una squadra atletica e fisica quindi sarà una partita tosta. Vengono da una sconfitta e il loro campo è difficile. Noi veniamo da una vittoria e quindi siamo in fiducia».



Pre-Partita

GEVI NAPOLI-BERTRAM TORTONA

Dove: PalaBarbuto, Napoli.

Quando: domenica 7 novembre, ore 20.45.

Arbitri: Vicino, Baldini, Brindisi.

In tivù: In chiaro su RaiSport HD. In streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali social del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Napoli con Velicka, Rich, Lombardi, Parks, Elegar. Bertram con Wright, Mascolo, Macura, Daum, Cain

Indisponibili: Pargo (Napoli), Cattapan (Tortona)

Note: Ex della sfida il campano Bruno Mascolo, in canotta Cuore Napoli in Serie A2 nella stagione 2017/2018. Stagione chiusa con la sconfitta ai playout e la retrocessione in Serie B.