Bertram, un gagliardetto per Pioli

CUCCARO - Da buon emiliano, Stefano Pioli ama il basket: lo gioca, lo segue e si ispira anche a schemi cestistici che 'trasporta' nel calcio.

Ecco perché ha gradito, molto, il gagliardetto della Bertram Derthona, che oggi l'avvocato Alessandro Pirulli, direttore amministrativo della società tortonese, gli ha consegnato, al termine della cerimonia per il 'Premio Liedholm'.

"Pioli mi ricorda molto il nonno Nils" Al tecnico del Milan il Premio Liedholm. "Il mio Milan come quello della stella? E' un gruppo che vuole crescere"

All'evento, come ha sottolineato Fabio Bellinaso, presidente del Comitato organizzatore, "ci sono le protagoniste di un 2021 straordinario per lo sport italiano, anche nella nostra provincia, l'Alessandria calcio (rappresentata da Luca Borio, ndr) e la Bertram". Anche da loro un tributo "ai valori della persona e del tecnico Pioli" (le parole sono di Vicente Del Bosque), che ha scelto, come anche oggi ha sottolineato, di essere, ogni giorno, se stesso in tutto ciò che fa. Con tantissime somiglianze con Nils Liedholm di cui nel 2022 ricorrerà il centenario della nascita, e ciò si lavora per un grande programma di eventi.