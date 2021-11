Via Savona, vandali in azione

ALESSANDRIA - Vandali in azione questa notte in via Savona, ad Alessandria. Tutte le fioriere che costituiscono il decoro urbano della strada, e dei negozi che vi si affacciano, sono state buttate a terra da qualche individuo, che ha agito indisturbato.

"E' importante tenere alta l'attenzione sul tema sicurezza e degrado in questa città" commenta Silvia Paoli. La titolare di 'Mamu Piccola Pasticceria' vuole così denunciare l'amara scoperta di questa stamattina al momento dell'apertura della propria attività.