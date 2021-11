Novipiù a tutto ritmo contro Mantova

CASALE MONFERRATO – Test severo per la Novipiù, che riceve Mantova una delle forze del campionato di A2.

La squadra di coach Andrea Valentini, in fiducia e reduce da due vittorie consecutive, prova il grande colpo con il sostegno del proprio pubblico. Si gioca domani al PalaEnergica Paolo Ferraris, per l’anticipo della settima giornata del campionato di A2 Lnp - Old Wild West.

Qui Casale Monferrato

Andrea Valentini, che avrà a disposizione gli stessi uomini della vittoria a Piacenza, è consapevole del valore dell’avversario. “Mantova è una squadra forte e attrezzata per competere per i primi posti. Ha diversi giocatori con tante esperienze tra A e A2 e due ottimi stranieri. La chiave tattica della partita potrebbe essere quella di tenere un ritmo elevato, per quanto ce lo consentiranno le nostre attuali condizioni. Faremo di tutto per togliere a Mantova le sue sicurezze e per metterla in difficoltà”.

Grande protagonista dell’ultima vittoria, Gianmarco Leggio la vede così. “Affronteremo una squadra molto forte e ben organizzata e forse una delle più fisiche della A2 con tanti nomi di spicco. In settimana abbiamo lavorato tantissimo per cercare di limare i nostri errori e mettere in risalto il più possibile i loro. Speriamo in un grande sostegno del nostro mitico pubblico e tutti insieme ci potremo togliere sicuramente qualche soddisfazione”.

Qui Mantova

Realtà concreta e solida del Girone, Mantova arriva da un inciampo interno contro la Bakery che ha sporcato un percorso fin qui molto convincente (8 punti all’inseguimento del trio che comanda il girone).

Gennaro Di Carlo (allenatore): “Affrontiamo un gruppo profondo, di sostanza e che è migliorato molto e ha molto vigore nelle cose che fa, tante certezze, e infatti i risultati arrivano. Dunque troveremo una squadra molto motivata e in crescita. Noi dobbiamo tornare a esprimere un basket di livello. Questa è una partita delicata, perché viene dopo una brutta prestazione e, quindi, c’è tanta volontà di rimettere a posto le cose”. Determinato nell’analisi anche il giovanissimo playmaker Manuel Saladini: “Mi aspetto una gara in cui dobbiamo imporre il nostro ritmo subito dall’inizio, essere subito aggressivi e giocare con più cattiveria rispetto a Piacenza, essere più solidi e concreti”.

Pre Partita

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – STAFF MANTOVA

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato

Quando: sabato 13 novembre, 20.30

Arbitri: Tirozzi, Mottola, Praticò

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Per la Jbm assenti Matteo Formenti e Pendarvis Williams, ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Tutto il resto del roster è a disposizione di coach Andrea Valentini. Mantova ha a disposizione l’intero roster.