Ospedale Risponde: in diretta l’Endocrinologia

ALESSANDRIA - In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, oggi pomeriggio Marco Gallo, direttore dell’Endocrinologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale di Alessandria, sarà in diretta per rispondere alle domande, ai dubbi e alle curiosità dei cittadini in modo semplice e divulgativo.

Sui canali social dell’Azienda ospedaliera di Alessandria e sulla pagina Facebook del media partner RadioGold, a partire dalle ore 14.30, sarà ospite insieme al dottor Gallo a Ospedale Risponde il Presidente dell’Associazione Diabetici Alessandria (Adal) Ezio Labaguer, al fine di ricordare l’importante supporto che viene offerto ai pazienti diabetici sul territorio e a riconferma della sinergica collaborazione esistente da anni con l’Ospedale.

Al termine della tavola rotonda che si terrà al Comune di Alessandria sui “100 anni dalla scoperta dell’insulina”, alla quale parteciperanno entrambi i protagonisti della diretta, sarà quindi possibile proseguire il dialogo sulle malattie metaboliche ed endocrine proprio a partire dalle domande della comunità. Già nel corso di questa settimana abbiamo imparato a conoscere la struttura di Endocrinologia e Malattie Metaboliche grazie alla campagna social “Ospedale Siamo Noi” che ha presentato sui canali aziendali i volti dei professionisti che vi lavorano quotidianamente, i video sulle attività praticate, nonché le modalità di accesso. La diretta del venerdì tuttavia sarà l’occasione per approfondire meglio le attività di cura, prevenzione e gestione di queste patologie: in reparto, infatti, non solo vengono svolte le visite o si effettuano i test diagnostici e i prericoveri in Day Hospital, ma si supportano anche i pazienti nell’addestramento all’utilizzo del glucometro e dei dispositivi per la misurazione della glicemia e la somministrazione dell’insulina, nonché all’alimentazione corretta per i diabetici grazie alla presenza di una dietista.

Le domande a cui risponderemo in diretta su Facebook e YouTubeil 12 novembre possono essere inviate a comunicazione@ospedale.al.it