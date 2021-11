Contributi per gli affitti, aperto il bando

ALESSANDRIA - Da oggi, lunedì 15 novembre, fino al 31 dicembre sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2021.

Chi può partecipare?

i titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo

i titolari in possesso di Attestazione Isee 2021 inferiore a 25mila euro

i titolari che non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale

i titolari non abbiano beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (Aslo)

i titolari che non abbiano beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (Fimi) erogati nell’anno 2021

coloro i quali abbiano, nel nucleo familiare, titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili nel territorio italiano.

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. Informazioni allo Sportello Urp del Comune di Alessandria il lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, giorni e orari in cui - allo 0131 515357 - è disponibile pure l’Ufficio Sostegno.

Per informazioni, assistenza nella compilazione della domanda e inserimento online, inoltre, è possibile rivolgersi alle Organizzazioni sindacali degli inquilini su appuntamento:

Sunia - Sindacato Nazionale Unitario Inquilini ed Assegnatari (presso Cgil - via Faà di Bruno 37, Alessandria - telefono 0131 308230)

Uniat - Unione Nazionale Inquilini Ambiente Territorio (presso Uil - via Fiume 10, Alessandria - telefono 0131 287734)

Sicet - Sindacato Inquilini Casa e Territorio (presso Cisl - via Tripoli 14, Alessandria - telefono 0131 204735)

Dell’esito dell’istruttoria verrà data comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Alessandria degli elenchi degli ammessi ed esclusi identificati con numero pratica e numero protocollo rilasciati dal sistema ad avvenuta ricezione della domanda.