Bertram messa sotto nettamente a Varese

VARESE - Bertram messa sotto a Varese, molto più di quanto non dica l’85-76 finale. Tortona conferma poca consistenza in trasferta e di fronte ad una Openjometis in grande ripresa finisce sotto sin dalla palla a due nell’intensità. La sosta per la Nazionale servirà a coach Marco Ramondino per lavorare sulle lacune.



La partita

Parte in modo positivo Tortona che ritrova Wright in quintetto. Bertram sul 16-20, poi arriva un black out sulla pressione di Varese che produce un 16-0 Varese che ribalta tutto (dal 16-20 al 32-20 di inizio seconda frazione). Leoni a secco per 6’ approdano al riposo lungo sul 43-38.

6-0 in avvio di ultima periodo che genera il +20 Varese (72-52). Tortona tenta di reagire e si affida al suo uomo migliore Sanders. Ma Varese è indemoniata e tocca il +24 al 35’ (80-56). Tortona barcolla e rischia il crollo. La difensa allungata e la pressione a tutto campo consente un recupero nei minuti finali che mai mette in discussione la vittoria dei padroni di casa. Finisce 85-76



Il tema

Varese conferma che è sulla via della piena guarigione. Tortona che la continuità non è, almeno per il momento, nelle sue corde. La Bertram da trasferta resta molto diversa da quella casalinga e l’ultimo successo lontano dal PalaFerraris resta quello del 18 ottobre a Pesaro. Nella difficoltà della partita Ramondino ha scelto di sforbiciare la rotazione rinunciando a Severini e soprattutto a Mascolo.

Le voci

“Varese è stata più aggressiva e fisica di noi. Non è la prima volta che noi ci troviamo un po’ in affanno e quasi sorpresi quando si alza il livello della fisicità - ammette coach Marco Ramondino -. Bisogna scrollarsi di dosso la neutralità della scorsa stagione e scendere in campo in modo più consistente. Nell’ultimo quarto abbiamo provato a cambiare la nostra faccia giocando con Cannon al posto di Cain, che è un giocatore più interno che abbiamo fatto fatica a sfruttare. Complice il calo di Varese siamo riusciti a dare una parvenza di equilibrio all’ultimo quarto. Mascolo? E’ stato fermo fino a giovedì e dopo essere andati sotto nel punteggio e nell’inerzia, la mia scelta è stata accorciare le rotazioni”.

I numeri

Finale: 85-76

Parziali: 25-20, 43-38, 66-52.

Quintetti: Varese con Kell, Bean, Gentile, Sorokas, Jones. Tortona con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Punti: Bean 23 (Varese), Sanders 22 (Tortona)

Rimbalzi: Kell 9 (Varese), Cannon 7 (Tortona)

Assist: Kell 4 (Varese), Sanders 6 (Tortona)

Mvp: Bean (Varese)