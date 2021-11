Boxing Club Tortona per il sociale, progetto attività giovanile

Nuovo progetto sociale attivato al Boxing Club Tortona, questa volta per i più piccini. L’Associazione sportiva dilettantistica del tortonese è riuscita, grazie all’immancabile contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e agli indispensabili aiuti del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Tortona (CISA TORTONA), il C.I.O.F.S. di Tortona e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Tortona per la ricerca dei bimbi con opportunità limitate per la frequentazione delle attività sportive extra – scolastiche, ad attivare il progetto sociale per i bambini di età tra i 4 e gli 11 anni che ha permesso loro di poter svolgere gratuitamente per la durata della stagione sportiva 2021 – 2022 le attività di baby boxe presso il centro del tortonese.

Il progetto ha avuto inizio dal mese di ottobre 2021 e dieci sono i bambini che hanno aderito alle lezioni seguiti nei doppi incontri settimanali dall’Aspirante Tecnico Federico Fagnano, il quale offre ai ragazzi la possibilità di conoscere e appassionarsi alle attività che vengono svolte poiché lo sport è un diritto di tutti, anche dei più piccolini.

Un ringraziamento speciale va al Tecnico di Società Nicholas Termine che si è messo in azione in modo impeccabile per la realizzazione di questo ulteriore ed importantissimo progetto. I bambini sono il futuro…bisogna dare modo a tutti loro di poterlo raggiungere.