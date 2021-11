Crisi Cerutti: sfuma definitivamente l'ipotesi cooperativa

CASALE - Niente da fare per la cooperativa composta dagli ex dipendenti Cerutti.

Dopo il completamento dell'acquisizione dello storico marchio da parte di Bobst e la contestuale assunzione di 30 lavoratori provenienti dal fallimento, il comitato promotore della cooperativa aveva provato a ridare fiato la trattativa che, purtroppo è sfumata.

Qualche mese fa la suggestione alla quale erano seguiti incontri, riunioni e appuntamenti di formazione: oltre ai 30 ex Cerutti per Bobst avrebbero potuto lavorare fino a 40 ulteriori lavoratori con commesse garantite per almeno 3 anni.

La multinazionale svizzera proprietaria dell'ex Rotomec era stata ben disposta all'ipotesi fin da subito ma, come da qualche settimana già si temeva, non si è riusciti a concretizzarla.

«Il comitato promotore ha deciso così, suo malgrado - commenta uno dei suoi membri più attivi, Andrea Provera - Il tempo non ci ha aiutato. Bobst ha fatto di tutto per venirci incontro ma il prolungamento dell'iter per l'acquisizione ha reso necessario allungare le attese».

Sono passati mesi e settimane, durante i quali il mazzo degli interessati alla cooperativa si è andato assottigliando e impoverendo. Una decina di loro sono entrati nei 30 assunti direttamente, altri con il passare del tempo hanno trovato impiego altrove, un po' a testimonianza evidente della loro apprezzata professionalità, un po' perchè piegati da mesi di incertezza e nessuna retribuzione. Così, alla ripresa delle trattative, all'interno della potenziale cooperativa non rimaneva che una quindicina di persone, in maggior parte impiegati. Mancavano, nonostante la buona volontà di Bobst, le professionalità idonee all'avvio di un'impresa. Da qui la triste decisione.