'Provvidenza' Messias, dai dilettanti al gol in Champions

MADRID - Walter Junior Messias è già diventato "l'uomo della provvidenza". Per tutto il popolo rossonero, per il Milan, anche per Stefano Pioli.

Il suo colpo di testa, al 42' della ripresa, sul cross di Kessie, che si infila in rete, significa vittroia in casa dell'Atletico Madrid e rimette in corsa il Milan per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions.

Un'altra pagina bellissima nella storia di un giocatore che Ezio Rossi aveva scoperto sui campi del calcio amatoriale, che ha conquistato i tifosi del Casale, ha fatto strada nel Crotone e, questa estate, ha coronato il suo sogno: voleva Milano, sponda rossonera, la società calabrese lo ha accontentato, rinunciando anche all'offerta più alta del Toro.

Poi qualche problema muscolare ha tenuto il giocatore lontano dalle rotazioni dell'allenatore. Che, adesso, punta molto su di lui e il suo gol, storico, permette di espugnare il Wanda Metropolitano e di sognare. Come ha sempre fatto Messias, protagonista di una favola vera del calcio della gente.