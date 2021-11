Alessandria, le “Nuove (Ri)Generazioni Urbane” a Matera

ALESSANDRIA - A “Shake up your city”, l’evento finale del Bando Sinergie di Anci che ha coinvolto 34 Comuni italiani in 18 diverse progettualità in twin partnership organizzato ieri e oggi a Matera, era presente anche una delegazione alessandrina, composta dall’assessore alle Politiche giovanili Cherima Fteita, da uno dei giovani beneficiari del progetto e dal funzionario del Servizio Giovani e Minori.

Si sono incontrate le delegazioni dei progetti ammessi a finanziamento per la presentazione delle attività e dei risultati ottenuti, e per partecipare a diverse sessioni di lavoro, in cui condividere buone prassi, esaminare i punti di forza e quelli da migliorare nella promozione della rigenerazione urbana, dell’innovazione sociale, dell’imprenditoria giovanile.

Palazzo Rosso, ad esempio, ha partecipato nell’ambito del progetto di politiche giovanili “Nuove (Ri)Generazioni Urbane”, in twin partnership con il Comune di Trapani, che in città si è declinato come un’implementazione del precedente piano investendo nel Parco Carrà quale luogo particolarmente significativo della città, crocevia di gruppi, interessi e attività sia in termini di nuove installazioni e strutture, sia di valorizzazione delle attività e delle relazioni al suo interno che si possono costruire e sostenere.

“In una città unica come Matera - sottolinea l'assessore Fteita - abbiamo vissuto due giorni ‘full immersion’ fatti di dialogo e confronto sulle principali questioni legate al gemellaggio amministrativo tra i Comuni, nonché ai processi di partecipazione nelle Politiche Giovanili comunali, con riferimento ai progetti ‘Sinergie’. Interessanti momenti di riflessione, di spunti e appunti che ci fanno comprendere sempre più l’importanza della costruzione di una rete di innovazione sociale giovanile”.