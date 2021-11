Il 'papà' del maggiordomo immaginario Lloyd oggi a Palazzo Cuttica

ALESSANDRIA - L’appuntamento social quotidiano con il maggiordomo Lloyd, tra battute folgoranti e consigli al suo “sir” per affrontare i piccoli e grandi problemi della vita, è diventato irrinunciabile per tanti italiani.

E questo pomeriggio alle 18 Simone Tempia, il ‘papà’ di Lloyd, sarà ad Alessandria a Palazzo Cuttica per un incontro pubblico organizzato dalla libreria Ubik in collaborazione con Costruire Insieme per presentare il quarto libro della collana, intitolato “Vita con Lloyd. I miei giorni insieme a un maggiordomo immaginario”.

"Ero e resto convinto - le parole dello scrittore in un'intervista pubblicata venerdì sul nostro giornale - di non essere l'unico ad avere un desiderio forte di introspezione elegante, di non essere l’unico amante di una certa ironia, di un certo modo di vivere i sentimenti e di una determinata scala di valori".