Alessandria - Cittadella, il biglietto vale doppio

ALESSANDRIA - Il biglietto che vale doppio: per chi acquista il titolo di ingresso per Alessandria - Cittadella di domani sera (ore 20.30) ci sarà la prelazione per la gara del 19 dicembre con il Parma.

Per il confronto con i granata di Gorini tagliandi disponibili in tutti i settori: circa 300 nella Nord, un migliaio nel rettilineo, posti in tribuna laterale, dove sono stati installati i nuovi seggiolini, nello spicchio scoperto, nella centrale e, anche, a bordo campo.

La prevendita prosegue fino a domani, on line e in tutti i punti della rete Vivaticket. Che sono Tabaccheria - Bar Nervi (piazzetta Bini 5), Tabaccheria Malagrino (corso Carlo Marx 44) e Tabaccheria Rovereto (spalto Rovereto 25) ad Alessandria, Soms Oviglio (anche al 3474165122), L'Oblò (via Genova 128) a Spinetta, Sassone Viaggi (via Saffi 1), a Casale, Travel (via Torino 30) e Tabacchi e poi (via San Paolo 32) a Ovada.

Una quarantina, ad oggi, gli spettatori ospiti: per loro c'è tempo fino a questa sera.

Pullman per Vicenza

Il Centro Coordinamento Grigi Club raccoglie già le adesioni al pullman per la trasferta a Vicenza del 26 dicembre, ultimo atto del girone di andata. Partenza alle 10.30 da piazza Perosi, il costo è 35 euro, per prenotare c'è tempo fino al 22 dicembre, telefonando al 3389065045 o rivolgendosi a L'Amico Fruttaio, piazza Marconi 26, e Corner, via Modena 16.