El Atlassi trascina la Jcp in vetta

CARESANA - La Jcp mantiene l'imbattibilità, supera 2-1 in trasferta la Virtus Vercelli e aggancia il Valle Cervo Andorno - che deve riposare e quindi non giocherà domenica - in cima alla classifica: un anticipo da sogno per i ragazzi di Bellingeri che ora devono solo continuare con questo passo per non vanificare tutto il buono di questo ultimo mese.

La partita è subito in discesa per gli ospiti: al 9' un'uscita azzardata del portiere titolare Cerruti per fermare Beltrame gli costa un cartellino rosso sacrosanto ma che sposta inevitabilmente gli equilibri della gara. Buon per la Virtus che il portiere di riserva Hryshko - appena arrivato dal calciomercato - si mostra all'altezza della situazione negando il gol a Roccia ma capitolando alla mezz'ora sul sinistro di Abrazdha sul primo palo. Ancora Hryshko protagonista nel tenere in piedi i suoi quando ferma Amin su una verticalizzazione da centrocampo, poi ci pensa Benincasa a sporcare i guantoni di Favarin e ricordare a tutti che i padroni di casa non sono ancora morti.

Nella ripresa infatti alla prima distrazione in difesa un intervento in area di Amin su Napolitano - anche lui acquisto del mercato invernale - manda sul dischetto Panipucci che non sbaglia restituendo ai gialloneri parte di quello che gli ha tolto solo cinque giorni fa con la casacca del Gattinara. Nemmeno tre minuti dopo, però, tocca a El Atlassi inventarsi un gol di categoria superiore: palla raccolta poco fuori area sulla destra, tiro al volo che si insacca nel 'sette' opposto senza lasciare scampo a Hryshko che pure ha provato ad arrivarci. L'ultimo brivido per la neo capolista è un colpo di testa di Maggiolo alla mezz'ora su punizione che però non inquadra lo specchio della porta, poi nonostante i cinque minuti di recupero Favarin non corre più rischi e al triplice fischio è festa grande sotto la gradinata con i tifosi.