Novi scala la classifica, oggi tocca a La Bollente

TRECATE - Arredo Frigo Valnegri Acqui cade ancora: secondo stop consecutivo in uno scontro diretto per la salvezza in B1 femminile, 1/3 sul campo di Igor Volley Trecate, che alla vigilia era alle spalle delle termali e che con questo successo ha messo la freccia.

Acqui si illude, vincendo anche nettamente il primo set, 25/18. Ma dal secondo la partita torna in equilibrio e sono le padrone di casa a mettere in terra, sempre, i punti che contano: 25/23 per pareggiare, sfruttando il primo setball, nel terzo subendo la rimonta nel finale, dal 22/23 al 25/23 per Igor, e nel quarto equilibrio fino al 19 pari prima di subire l'accelerazione delle novaresi, che chiudono 25/22. Risultato pesante, che complica un campionato già in salita e rischia di avere effetti anche sul morale del gruppo, al terzo ko consecutivo.

Casale fa poker

In B2 femminile Euromac Junior Casale scala la classifica con il quarto successo, in trasferta, contro la viceregina Vbc Savigliano, ora 'scivolata' al terzo posto. La squadra di Francesco Ercole inizia bene, vincendo il primo parziale, 23/25, poi sono le padrone di casa a prendere il controllo del gioco, ribaltando le gerarchie, 25/17 25/16. Ma le casalesi non si arrendono, pareggiano 21/25 e poi si aggiudicano un tiebreak lottato, 12/15. Un successo che consolida Euromac Junior Casale a centroclassifica, +7 sulla zona calda.

Novi da podio

In B maschile il riscatto di Novi Pallavolo non si fa attendere: nello scontro da podio con Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia il PalaBarbagelata diventa un fortino per i ragazzi di Enrico Dogliero. 3/0 combattuto, più netto il primo set, 25/19, ai vantaggi gli altri due, 27/25, 26/24 per avvicinare di nuovo il podio in una classifica affollata alle spalle delle due formazioni che lottano per il primato, Alto Canavese e La Bollente Negrini Acqui.

Il duello a distanza sarà oggi pomeriggio: termali alle 18 in campo a San Mauro contro Sant'Anna Tomcar, la capolista un'ora prima in casa di Fenera Chieri.