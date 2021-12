"Acqua bene comune": come preservarla?

ALESSANDRIA - "ABC - acqua bene comune. A 10 anni dal referendum per l’acqua pubblica" è il titolo del convegno organizzato per martedì 14 nell'aula magna del Disit in viale Michel dal Gruppo Amag e dal Centro Interdipartimentale per la Sostenibilità dell'Università del Piemonte Orientale 'UPO4Sustainability'. In pratica, verrà affrontato uno dei temi chiave della sostenibilità: l'acqua è alla base di tutti gli ecosistemi, è necessaria per la vita sulla Terra, è fondamentale per la produzione e l'approvvigionamento di cibo, è cruciale per l'equilibrio climatico e componente necessaria nei processi di produzione di energia e di tutta l'industria in genere.

A partire dalle 14.30 interverranno per i saluti istituzionali il professor Roberto Barbato (pro-rettore dell'Upo), il professor Leonardo Marchese (direttore del Disit), Paolo Arrobbio (presidente del Gruppo Amag), il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco e Gianfranco Baldi, presidente dell'Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale 6 Alessandrino.

Seguiranno gli interventi tematici di Enrico Ferrero e Francesco Dondero del Disit, Rodrigo Míguez Núñez e Giacomo Balduzzi del Digspes, di Simona Rostagno dello Studio legale Rostagno & Associati e di Mauro Icardi di Alfa S.r.l. Varese e divulgatore scientifico della Società Chimica Italiana.