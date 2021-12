Ciao Meazzo, campione per sempre

Giovanni Meazzo non smetterà mai di pedalare. Lo farà nei ricordi di chi ha condiviso pezzi di strada, fatti di aneddoti, storie di campioni e di gregari, di un ciclismo di cui 'Meassen' è stato interprete speciale, in gara e nella vita. In molti hanno salutato, questa mattina, il decano dei corridori piemontesi, che si è spento domenica, all'età di 93 anni.

Un galantuomo di altri tempi, un narratore straordinario, un appassionato che contagiava tutti, anche i più giovani, e li metteva idealmente in sella, per un viaggio nel tempo che continuerà. È l'impegno di tutti, insieme al figlio Diego, alla nuora Enrica, alla nipote Marta: ricordare Meazzo come sarebbe piaciuto a lui, tra le biciclette che hanno scandito ogni attimo di una esistenza intensa e bellissima.