Piano neve: 50 squadre operative e 350 tonnellate di sale

ALESSANDRIA - Più di 50 squadre operative, e oltre 350 tonnellate di sale sparse su tutto il territorio del comune di Alessandria tra martedì e venerdì, per far fronte all’emergenza neve. Questi i dati essenziali del ‘pronto intervento’ di Amag Ambiente, per garantire agli alessandrini (automobilisti, pedoni, ciclisti) di poter circolare liberamente e in sicurezza, sia pur ovviamente con la necessaria prudenza.

Anche in occasione della leggera nevicata di oggi i mezzi e le squadre dell'azienda si sono allertate, provvedendo ad un monitoraggio costante delle strade comunali di Alessandria, in centro come nei sobborghi. In occasione della precipitazione di mercoledì, festività dell’Immacolata, Amag Ambiente ha provveduto a sgomberare le strade dalla neve fin dalle prime ore del mattino, e fino a pomeriggio inoltrato.

L’ingegner Alberto Nuzzo, della Direzione tecnica, illustra gli interventi di questi giorni.

Grazie al lavoro coordinato di diverse squadre e mezzi (dotati di opportune ‘lame’ per rimuovere lastre di neve compatta, destinata altrimenti a diventare ghiaccio) si è provveduto ad una pulizia costante delle arterie principali, ma anche delle strade della periferia e dei sobborghi, evitando l’accumularsi di neve battuta sul selciato.

Nel pomeriggio e in serata i mezzi spargisale dell’azienda saranno in piena operatività per cercare di prevenire il formarsi di lastre di ghiaccio. Si raccomanda comunque a pedoni e automobilisti la massima prudenza.

Amag Ambiente ringrazia i propri operatori, e anche la cittadinanza che si è mostrata fortemente collaborativa: si ricorda che la pulizia dei marciapiedi di fronte a palazzi e abitazioni è di competenza dei privati, ma si ribadisce altresì che l'azienda è costantemente a disposizione nel caso di emergenze, o di situazioni particolari. Info al call center 0131 223215, numero verde 800 296096 (solo da rete fissa).