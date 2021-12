Incendio in piazza Turati: perde la vita una maestra di musica

ALESSANDRIA - Si chiama Monica Prendin, violinista e presidente della Tamburvoice music studio & school, la donna che ha perso la vita nell'incendio scatenatosi all'interno di un palazzo all'angolo tra piazza Turati e via Modena, in via Arnaldo da Brescia 16. L'uomo ustionato, invece, è stato portato all'ospedale 'Santi Antonio e Biagio'.