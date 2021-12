Novipiù, restare nel treno della Coppa

CASALE MONFERRATO - Ultima gara casalinga del 2021 per la Novipiù che domani (ore 17) riceve Capo d’Orlando.

La squadra di Andrea Valentini in striscia (sei vittorie consecutive, la migliore serie aperta dell’A2) e al completo cerca la vittoria per continuare ad inseguire il sogno della Final Eight di Coppa Italia. Sulla panchina ospite il casalese Marco Cardani.

Qui Casale Monferrato

Casale al completo (ballottaggio Williams-Pepper) e in gas dopo la sesta vittoria consecutiva colta a Milano. Rossoblù decisi a proseguire la striscia per restare nel treno della Coppa Italia. Il vice Stefano Comazzi: “Capo d’Orlando è giovane e mette in campo tanta energia con una rotazione molto ampia. Servirà attenzione difensiva negli uno contro uno e una pallacanestro ragionata, con il controllo del ritmo per poter far valere la nostra esperienza”.

Altro tema quello del pubblico che dalla Jbm viene chiamato a raccolta. Luca Valentini: “Abbiamo voglia di regalare al nostro pubblico, che mi aspetto presente in grande numero, la gioia della vittoria nell’ultima partita casalinga del 2021”. Sottolinea il gm Giacomo Carrera: “Invitiamo tutti i nostri tifosi a venire al palazzetto coinvolgendo degli amici. Questa squadra si merita il pienone”

Qui Capo d’Orlando

Capo d’Orlando è reduce dalla terza vittoria in campionato che l’ha portata all’undicesimo posto in classifica (record di 3 vinte e 6 perse, l’Orlandina deve recuperare la gara contro Pistoia). Coach Marco Cardani ha puntato su un roster giovane costruito attorno al talento di Nick King (19.8 punti di media), di Tevin Mack (15.6 punti) e di Matteo Laganà. Cardani: Casale è una squadra solidissima, che viene da 6 vittorie consecutive. Gare spesso decise nell’ultimo quarto, grazie alle giocate degli esperti e di un gruppo rodato che gioca bene insieme. Noi dovremo essere bravi ad imporre la nostra fisicità, il nostro atletismo e giocare al nostro ritmo, che è sicuramente più elevato del loro. Casale a metà campo ha grande qualità e capacità, noi per giocarcela dovremo essere intensi e presenti per tutti e 40 i minuti”.



Pre-partita

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – INFODRIVE CAPO D’ORLANDO

Dove: PalaEnergica Paolo Ferraris, Casale Monferrato.

Quando: domenica 12 dicembre, 17.

Arbitri: Patti, Bonotto, Doronin.

Note: Sia Novipiù che l’Orlandina hanno i roster a disposizione. Sulla panchina ospite Marco cardani, casalese d’adozione che è nato come allenatore nella centera della Junior Casale. Torna per la prima volta a Casale da avversario.

Social: aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Dove vederla: La partita sarà trasmessa in diretta su LNP Pass (streaming a pagamento).