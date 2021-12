Novipiù inarrestabile. Settima con Williams

CASALE MONFERRATO - Novipiù inarrestabile. Contro Capo d’Orlando arriva la settima vittoria consecutiva. Una vittoria netta convincente (97-77) con in campo di nuovo, dopo due mesi di assenza, Penny Williams.



La partita

Parte fredda Casale con Orlandina che invece entra subito nel match: 3’ 0-10 per i siciliani. Jbm riparte con la tripla di Martinoni che dimezza il gap (5-10), lotta sotto con Okeke, ma non inverte un primo quarto tutto siciliano (20-28). Dopo un avvio incerto, Williams si accende (5 punti e un recupero) per il 7-0 Casale (27-28). L’inseguimento dei padroni di casa arriva con la tripla di Fabio Valentini del 35-35 al 15’. Da qui la Jbm ribalta il tavolo ancora con Williams fino al 54-45. Tolto il tappo la Jbm va. 20-7 di parziale con Hill-Mais e Leggio per il +22 (74-52) Casale che chiude 77-60 al 30’. La partita è indirizzata e nessuno può cambiarne il destino. Casale controlla e allunga divertendosi fino al 97-77 finale.

Il tema

Coach Andrea Valentini scopre le sue carte riproponendo Penny Williams dopo 2 mesi di assenza e rinunciando a Pepper in cui contratto scade tra una settimana. L’americano, dopo un avvio incerto, prende in mano l squadra chiudendo una partita (poi gestita nel minutaglie) con 15 punti, 3 assist e 17 di valutazione.

I numeri

Finale: 97-77

Parziali: 20-28, 54-45, 77-60.

Quintetti: Casale con F. Valentini, Williams, Sarto, Leggio, Martinoni. Capo d’Orlando con Laganà, Ellis, Mack, Poser, King

Punti: Okeke e Leggio 17 (Casale); Mack 24 (Orlandina).

Rimbalzi: Okeke 8 (Casale), Poser 4 (Orlandina).

Assist: L. Valentini 8 (Casale), Vecerina e Ellis 4 (Orlandina).

Mvp: Williams (Casale)