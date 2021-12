Nuovi orari tra Alessandria e Casale: studenti costretti alla levataccia

ALESSANDRIA - Una doccia fredda. È una corretta sintesi di quanto accade, da domani, ad almeno un'ottantina di studenti e a tanti altri pendolari lungo la tratta tra Alessandria e Chivasso. Ogni mattina partivano alle 7.05 dal capoluogo di provincia per dirigersi, chi a Casale chi a Trino, per frequentare le scuole superiori.

Da domani però cambieranno gli orari, e saranno costretti a una levataccia. A spiegare l'accaduto è Camilla Lombardi, alessandrina e rappresentante d'istituto del Balbo di Casale. Lei, studentessa del quarto anno al liceo Linguistico Lanza, non è neppure tra le più penalizzate dalla 'non lieta' novella.

«Viaggiavamo con Trenitalia, ma hanno cancellato il nostro treno, così saremo costretti a partire alle 6.45 con Trenord, effettuare un cambio a Valenza (che prima non c'era), attendere 20 minuti circa, quindi arrivare a Casale alle 7.35. La stessa cosa accadrà anche per il viaggio di ritorno, con la partenza sempre alle 13.15 ma un nuovo cambio a Valenza e l'arrivo ad Alessandria un'ora dopo. Tra noi ci sono anche ragazzi dei paesi, che per la partenza dovranno svegliarsi alle 5 e al ritorno non potranno essere a casa prima delle 15!».

Nessuno ha avvisato: «Pago 80 euro di abbonamento al mese e nessuno ci ha detto nulla, sapevamo solamente che ci sarebbe stata una riunione in Trenitalia in questi giorni ma delle modifiche, che incredibilmente riguardano solo questi treni di pendolari, mentre negli altri orari il viaggio dura 20 minuti in meno, ce ne siamo accorti praticamente per caso, controllando in queste ore sull'applicazione» prosegue Camilla, voce di decine e decine di studenti.

«Pare che le modifiche, legate a quanto mi risulta a dei lavori sulla linea, possano durare veramente a lungo, così ci hanno detto in stazione. Trovo tutto assurdo, intanto perchè il disagio si ripercuote solamente sulle fasce orarie dei pendolari - hanno cambiato gli orari solo dei nostri due treni! - e poi perchè se anche così fosse si sarebbe potuto intervenire nei periodi in cui eravamo in Dad».

Essere studenti (ma anche lavoratori) pendolari è già di suo una scelta che porta a disagi, ma quello che lamentano i ragazzi è un cambio delle condizioni 'in corsa', a metà dell'anno scolastico: «Domani dovrò svegliarmi alle 5.30» commenta Camilla che, 'fortunatamente', almeno abita ad Alessandria. Qualcuno invece la sveglia dovrà puntarla ancora prima.