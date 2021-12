CASALE - Tre mezzi coinvolti in un incidente stradale avvenuto in serata nella zona industriale, all'ingresso della città. Delle persone coinvolte solo è rimasta ferita in modo lieve una donna. Sul posto i Vigili del Fuoco di Casale, i militi della Croce Verde e la Polizia Locale. Il traffico è stato rallentato, ma non interrotto.