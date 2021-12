Schiacciato dal convoglio, la vittima è di Spinetta

SPINETTA MARENGO - Tragedia ieri sera allo scalo merci di Orbassano, vicino a Torino. Un ferroviere di 61 anni, è stato investito - e ucciso - da un convoglio in manovra. Le cause del tragico infortunio sono ancora in corso d’accertamento.

Umberto Leone abitava a Spinetta, sarebbe andato in pensione il 31 dicembre.

Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spresal e la Polizia Ferroviaria. Bisognerà capire cosa è successo.

I sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Ferrovie e Fast Confsal) chiederanno un incontro urgente per capire come si è verificato l’incidente. E hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia di Umberto Leone.

Seguono aggiornamenti.