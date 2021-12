Giornate mondiali internazionali: il calendario giorno per giorno

Sì, può capitare che nella stessa data si celebrino diverse "Giornate" nazionali o internazionali dedicate ai più disparati argomenti. Oppure può capitare che in un determinato giorno non vi siano ricorrenze particolari. Per fare chiarezza e orientare, abbiamo realizzato questo semplice calendario in costante e continuo aggiornamento.

Le "Giornate" hanno l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di un tema o di uno specifico argomento che può avere valenza nazionale o internazionale. La maggior parte di queste ricorrenze sono state istituite dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite o dall'Unesco. Qui di seguito la nostra selezione (come accennato, in aggiornamento).

Settembre

Settembre è il mese durante il quale vengono ricordati i diritti dei cani, una delle Giornate più apprezzate e seguite dalle persone che sempre più sono sensibilizzate e attente al benessere animale.

Ottobre

Cristoforo Colombo non ha bisogno di presentazioni: forse qualche parola in più lo merita il museo che il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato ha dedicato all'esploratore.

Novembre

Quanto costa la gentilezza? Il più delle volte nulla, ma troppo spesso sembra diventata una merce rara. Novembre ci ricorda anche questo: il valore di un gesto garbato.

Dicembre

Chissà se dicembre è davvero il mese in cui si è tutti più buoni, certamente, al di là del credo religioso, la comunità internazionale ricorda il valore dei diritti umani, norme e leggi che si sono fatte largo nei secoli am che ancora tanta strada devono fare.