F.U.G.A in via Savona: prodotti tipici, street food e spettacoli

ALESSANDRIA - Giovedì 23 dicembre dalle 17 alle 22, in via Savona ad Alessandria, si svolgerà la prima edizione di F.U.G.A., il Festival Urbano di Gastronomia Alessandrina. La manifestazione è nata da un’idea delle ragazze e dei ragazzi di MicidiAle, gruppo di giovani alessandrini che attraverso eventi culturali vogliono rivalutare la ricchezza del territorio, in collaborazione con Confcommercio Alessandria.

Grazie al team di Micidiale, che in parte costituisce il direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Alessandria, il Festival F.U.G.A. si inserisce all’interno di AXChristmas, il calendario dell’avvento animato e luminoso che ogni giorno ospita eventi artistici e culturali per le vie della città nato da un’idea della Confcommercio della provincia di Alessandria e realizzato con il patrocinio e sostegno di Regione Piemonte, Comune di Alessandria, Camera di Commercio di Alessandria-Asti, Atl Alexala, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Gruppo Amag.

Le aree a tema

Il festival si divide in quattro grandi aree tematiche che coinvolgono eccellenze del territorio in diversi settori:

Mercato del Gusto : i piccoli produttori enogastronomici, apicoltori, produttori di vino, casari, norcini, mugnai e agricoltori della provincia di Alessandria popoleranno la via con i loro banchi espositivi e i loro prodotti artigianali ed ospiteranno degustazioni all’interno degli stand. Queste le aziende: Langamylove e Consorzio Robiola di Roccaverano -robiola di Roccaverano e cesti natalizi; Wilden Herbals - tisane; Azienda Agricola Prati Oddone - vino; La Rapa Bendata - verdure, conserve, prodotti essicati, gift card; Il Bosco Giardino - conserve vegetali; Cascina Cerola - vino e confetture; Monferrato to taste - box eccellenze del territorio alessandrino

Cucine di Strada : la via si popolerà di cucine itineranti che proporranno i piatti della tradizione alessandrina e monferrina, produttori di vino e birrifici artigianali con la possibilità di consumare i cibi in loco in appositi spazi adibiti all'interno degli stand. Queste le aziende: Il Vetusto Monferrato - piatti della tradizione piemontese; La Ghiottosa - farinata; Caffè Alessandrino - polenta con farina del Mulino Sobrino e gorgonzola o salsiccia; Sfusobuono - vino e succhi di frutta; Canediguerra - birra artigianale; Mamù - panettone; Birrificio Agricolo Luvertin - birra artigianale

Negozi aperti : alcuni dei commercianti e artigiani di via Savona saranno coinvolti nel Festival con varie attività, tra cui i corsi di pasticceria per i più piccini a cura di Mamù (a cui è ancora possibile prenotarsi al 366 4753477), Antichità Cairo con un'esposizione di oggetti da cucina d'epoca, Mujer e Macelleria Brezzi

Cultura: saranno presenti l'artista Francesca Selvaggio, il coro "Le note sui registri", una esposizione di oggetti da cucina d'epoca a cura di Antichità Cairo e le attrici e gli attori della compagnia teatrale Intro/Estro col loro spettacolo per bambini "Buon Natale Signor Scrooge" che inizierà alle 17.30.

Il programma? Alle 17 l'apertura degli stand ed esibizione del coro “Le note sui registri”; alle 17.30, davanti al Teatro Comunale, “Buon Natale Signor Scrooge”, spettacolo teatrale per bambini della compagnia teatrale Intro/Estro; alle 18.30 arrivo della parata “Apparizioni Luminose” a cura del Teatro dell’Aleph e inaugurazione con taglio del nastro del Festival Urbano di Gastronomia Alessandria; alle 18.45 esibizione del coro “Le note sui registri”.