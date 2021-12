Nell'auto di tre giovani gli addobbi natalizi rubati e un portafoglio

ALESSANDRIA - Il 17 dicembre le volanti della Questura di Alessandria, hanno controllato un’autovettura con a bordo tre donne tra i 20 e 30 anni, note per precedenti reati contro il patrimonio.

Nel corso del controllo il personale ha accertato che le tre erano in possesso di svariati addobbi natalizi riconducibili a due esercizi pubblici cittadini, senza essere in grado di esibire scontrini o ricevute relative al loro regolare acquisto. Nel corso di tali accertamenti il personale operante è venuto a conoscenza che nelle vicinanze di uno degli esercizi erano stati recuperati in stato di abbandono effetti personali e documenti riconducibili ad una persona residente a Castellazzo Bormida.

Nel corso dell’ulteriore attività di verifica, la vittima del borseggio consumato nel pomeriggio, nel frattempo rintracciata presso la propria abitazione, ha riconosciuto come proprio un portafoglio Louis Vuitton del valore di circa 400 euro, rinvenuto nella disponibilità delle donne sottoposte a controllo, all’interno del quale erano custoditi documenti vari e la somma di 340 euro, nonché gli effetti citati e rinvenuti nei pressi dell’esercizio commerciale.

Grazie alla complessiva attività investigativa il personale della Squadra Volante della Questura di Alessandria è riuscito a riconsegnare alla donna, probabile vittima di borseggio, quanto sottrattole nel pomeriggio.

Anche i due esercizi commerciali sono rientrati in possesso degli addobbi natalizi trafugati, del valore di circa 220 euro.

La parte restante della refurtiva è stata sottoposta a sequestro per gli ulteriori accertamenti finalizzati a individuare i legittimi proprietari, verosimilmente esercizi commerciali cittadini.

Le tre donne, esperite le formalità di legge, sono state segnalate all'autorità giudiziaria per concorso in ricettazione.