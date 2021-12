Bertram, un positivo nel gruppo squadra

TORTONA - Sospesa l'attività della Bertram Derthona in seguito alla scoperta di una positività nel gruppo della prima squadra. Il club bianconero, con un nota, ha evidenziato la situazione e spiegato che tutti gli altri membri del gruppo squadra e dello staff si sono sottoposti a tampone molecolare. Sospesi in via precauzionale gli allenamenti della prima squadra in attesa di conoscere gli esiti dei tamponi. La Bertram dovrebbe giocare domenica 26 la gara di campionato a Reggio Emilia.

Pericolo Covid sulla A

Quello di Tortona è solo l'ultimo caso di positività che si sta riscontrando all'interno delle squadre della Serie A. Di qualche giorno fa, infatti, la notizia dei 6 positivi dall'Olimpia Milano che ha portato al rinvio della gara di campionato contro la Virtus Bologna. Casi di positività anche a Napoli, Cremona e Trento. Una situazione in rapida espansione che preoccupa la Lega basket.