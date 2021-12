Furto di rame al cimitero: ladri in azione la notte di Natale

POZZOLO FORMIGARO — C’è chi non smette di lavorare nemmeno a Natale: sanitari, forze dell’ordine, vigili del fuoco e… ladri. Questa notte uno o più malviventi hanno fatto una sgradita visita al cimitero di Bettole, frazione di Pozzolo Formigaro, portando via il pluviale in rame da una cappella privata.

«Non è la prima volta che accade, anzi – spiega il nipote del proprietario, Massimo Pittaluga – Quello che hanno portato via nella notte tra Natale e Santo Stefano era l’ultimo tubo in rame rimasto dopo i furti precedenti».

I furti di rame nelle seconde case e nei cimiteri sono all’ordine del giorno un po’ in tutta Italia. Il metallo è piuttosto costoso – non a caso viene chiamato l’oro rosso – e in genere la si riesce a fare franca.

Il luogo del furto [foto Pittaluga]