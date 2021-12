Il Santo di oggi, 31 dicembre, è San Silvestro I

Papa

La vita del Santo

Nato probabilmente a Roma ed eletto papa il 31 gennaio 314, il suo pontificato dura ventidue anni, in un periodo particolarmente importante nella storia della Chiesa, all'indomani del riconoscimento ufficiale del cristianesimo da parte dell'imperatore Costantino. Silvestro deve adoperarsi per la riorganizzazione della Chiesa in relazione alle nuove, favorevoli condizioni che la politica costantiniana garantisce sul piano della libertà di culto. Deve fronteggiare l'affacciarsi dell'eresia ariana e la crisi donatista.

Nel corso del suo pontificato si tengono due importanti concili, nel 314 ad Arles e nel 325 a Nicea.

La morte del Santo

Muore a Roma il 31 dicembre 335 e viene sepolto sulla via Salaria, nel cimitero di Priscilla.