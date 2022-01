Bertram a Milano, appuntamento storico

TORTONA – Un appuntamento storico per la Bertram che domani (ore 17.30) gioca al Mediolanum Forum contro la corazzata Armani Milano.

La partita è valida per l’ultimo turno di andata del campionato Lba di Serie A-Unipol Sai. Un avversario fuori portata sulla carta per il Derthona che, in grande fiducia e a mente leggera, ci proverà.

Qui Milano

Milano reduce dalla quarantena Covid, con assenze, ma che non le hanno impedito di battere la Virtus Bologna. La squadra di coach Ettore Messina (appena conquistate le 400 vittorie in carriera) è la dominatrice del campionato (12 vittorie e 1 sconfitta) e sta facendo benissimo in Eurolega. Alla vigilia. il vice Gianmarco Pozzecco ha inquadrato così la sfida. “Tortona sta facendo bene e questo non mi sorprende, perché le neopromosse non solo hanno grande entusiasmo, ma usufruiscono dell’esperienza e del buon lavoro svolto per arrivare alla promozione. Vivrà questa sfida come una grande opportunità e giocherà con energia e entusiasmo, come fa sempre. Per tutto questo, sarà una partita che dovremo affrontare con estrema cautela”.

Nell’Olimpia può debuttare Trey Kell, arrivato in settimana da Varese.

Qui Tortona

Consapevole delle difficoltà della gara Marco Ramondino. "Per noi è una sfida estremamente complessa. Il valore degli avversari non va nemmeno spiegato. Dobbiamo essere motivati dal poterci confrontare con una squadra di così alto livello e con la migliore difesa d’Europa. Hanno tante opzioni a livello di quintetti e soluzioni di gioco. Quando ci si confronta con il top a livello europeo non bisogna snaturarsi elevando il proprio livello di gioco”.

JP Macura, in grande evidenza nelle ultime uscite. vive così la vigilia. “Dovremo giocare nelle stesso modo in cui stiamo giocando. Sono molto emozionato di confrontarmi con una squadra di livello europeo, ma la cosa più importante e giocare come sappiamo".

Pre-Partita

ARMANI EXCHANCE MILANO-BERTRAM TORTONA

Dove: Mediolanum Forum, Assago- Milano.

Quando: domenica 9 gennaio, ore 17.30.

Arbitri: Paternicò, Bettini, Dori.

In tivù: in chiaro su Eurosport 2. In streaming su Discovery + (a pagamento) su www.discoveryplus.it/sport. Aggiornamenti sui canali social del Derthona basket: Twitter, Instagram e Facebook.

Quintetti: Milano con Rodriguez, Grant, Melli, Bentil, Hines. Bertram con Wright, Sanders, Macura, Daum, Cain.

Indisponibili: Milano senza Mitoglou, Shields, Datome e Moraschini. Tortona senza il lungodegente Cattapan, mentre si attende la negatività di Cannon.

Note: Domani ricorrono 86 anni dalla nascita dell’Olimpia Milano il 9 gennaio 1936. Tre gli ex della sfida: Ariel Filloy ha giocato 18 gare in maglia Olimpia in due stagioni distinte, 2008/09 e 2011/12. Sul fronte Olimpia due gli ex Leoni, entrambi a Tortona nella stagione 2016/2017: Pippo Ricci e Davide Alviti. Unico precedente tra i due club un’amichevole nel settembre 2015 valevole per il Memorial Ghisolfi con il Derthona che sorprese l’Emporio Armani di coach Repesa battendola a Voghera 77-64.