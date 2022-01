Treni, lavori a Genova: cambiano ancora gli orari

NOVI LIGURE — Modifiche alla circolazione ferroviaria tra Novi Ligure e Genova, dal 15 al 17 gennaio e poi di nuovo il 6 marzo. Le linee interessate dalle modifiche – «dovute a lavori di potenziamento delle infrastrutture tra Principe e Ronco», spiegano dalle Ferrovie – sono la Ventimiglia-Genova-Milano, la Genova-Torino, la Genova-Arquata-Novi, la Spezia-Genova-Milano e la Genova-Acqui.

Dalla mezzanotte di sabato 15 alle ore 4.00 di lunedì 17 gennaio e poi di nuovo dalle 6.00 alle 18.00 di domenica 6 marzo, i treni regionali seguiranno il percorso via Busalla anziché quello via Mignanego-Ronco. Inoltre i treni regionali della Genova-Torino potranno subire variazioni d’orario (anche con anticipi), così come quelli della Genova-Milano, dove i treni tra Voghera e Milano potranno anche essere sostituiti da bus.

I treni regionali della linea Genova-Arquata-Novi potranno subire variazioni di orario anche con anticipi, cancellazioni di fermate, cancellazioni e sostituzioni con bus. Alcuni treni regionali tra Genova e Acqui Terme potranno subire variazioni di orario anche con anticipi o parziali limitazioni.

Sulla Genova-Arquata sono coinvolti i treni regionali 12044 (in partenza alle 13.20 da Brignole), 12052 (partenza ore 15.20), 12060 (partenza 17.20) e 12064 (partenza 18.20). In direzione opposta, da Arquata a Genova, coinvolti i regionali 12057 (in partenza da Arquata Scrivia alle 15.53) e 12061 (partenza ore 16.53).